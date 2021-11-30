ÇORUM'DA UÇAN ÇATININ ALTINDA KALAN 3 YAŞINDAKİ ÇOCUK YARALANDI - Son Dakika

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ÇORUM'da şiddetli rüzgar nedeniyle uçan garaj çatısının üzerine düştüğü Hasanat Uzan (3) adlı çocuk ağır yaralandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Çorum'da, beklenen rüzgar öğle saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Kent merkezinde ve ilçelerinde etkili olan rüzgar nedeniyle vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Rüzgar nedeniyle kent merkezindeki terminal karşısında seyyar köfte satan esnafın, çadırları ve sandalyeleri uçtu.

Sungurlu ilçesine bağlı Arifegazili köyünde de etkili olan rüzgar nedeniyle bir evin garaj çatısı uçtu. Uçan çatı, dışarıda oyun oynayan Hasanat Uzan'ın üzerine düştü. Ailesinin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, ilk müdahalenin ardından önce Sungurlu Devlet Hastanesi'ne ardından da Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Köy halkını uyaran Muhtar Şükrü Yadigar, 'Köyümüzde etkili olan aşırı rüzgar nedeniyle çatı uçması nedeniyle küçük bir çocuk ağır yaralandı. Cenab-ı Allah şifa versin. Akşam etkili olacak fırtınaya karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmaları gerekiyor' dedi.