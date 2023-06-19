Elektrik tellerine takılan uçurtmayı almak isteyen genç ağır yaralandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde elektrik tellerine takılan uçurtmayı kurtarmaya çalışan genç akıma kapılarak ağır yaralandı.

Olay, Gürpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrik tellerine takılan uçurtmasını almak için elektrik direğine çıkan Doğanay Nadaslı (17)akıma kapıldı.

AĞIR YARALANDI

Mahallede yaklaşık 1 saat elektrik verilemez iken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından önce Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.