Çorum'da uluslararası film festivali düzenlenecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorum'da uluslararası film festivali düzenlenecek - Son Dakika

Çorum'da uluslararası film festivali düzenlenecek

6 saat önce

Çorum'un tanıtım ve turizminin geliştirilmesine yönelik önemli bir adım atılıyor.

Çorum'da uluslararası film festivali düzenlenecek, System.String[]

Çorum'un tanıtım ve turizminin geliştirilmesine yönelik önemli bir adım atılıyor. Sinema ve dizi dünyasının Çorum'u daha yakından tanıması ve Çorum'un daha iyi tanıtılması için Çorum Belediyesi öncülüğünde uluslararası film festivali düzenlenecek.


Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın Çorum ziyaretinde kararlaştırılan film festivali ile Çorum'a ünlü isimler akın edecek. Çok sayıda ünlü yönetmen, ünlü oyuncular Çorum'a gelecek.


Çorum halkının kültür ve sanata olan ilgisinin çok üst düzeyde olduğunu söyleyen Belediye Başkan Dr. Halil İbrahim Aşgın, film festivalinin düzenlenmesiyle birlikte Çorum'un tanıtımının daha iyi yapılacağını, turizmde hak ettiği yere gelmesinde önemli katkıları olacağına inandığını söyledi.


Altyapı ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra kültür ve sosyal belediyeciliğine önem veren bir anlayışla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Aşgın, "Göreve geldiğimizde, kültürel ve sanatsal etkinliklere önem veren bir belediyecilik anlayışı ile şehrimize yeni bir vizyon kazandıracağımızı ifade etmiştik. Gerçekleştirdiğimiz ve proje aşamasında olan ciddi çalışmalarımız var. Bunlardan biri de arkadaşlarımızın üzerinde çalıştığı bir film festivali projemizdi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Sayın Ahmet Misbah Demircan'ın şehrimizi ziyaretinde Hitit Anadolu Medeniyetleri Uluslararası Film Festivali yapılması kararını aldık. İnşallah güzel bir film festivalini Çorum halkıyla buluşturacağız. "dedi.


Festivalin şehrimize kazandırılması için çalışmalara başladıklarını belirten Başkan Aşgın, "Dünyanın merkezi, barışın merkezi Çorum'umuz kültür ve sanat anlamında çok önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapacak. Festivalin düzenleneceği tarihle ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Çorum halkı, her şeyin en güzeline layık. Film festivalinin de en güzelini Çorum'da yapacağız." diye konuştu. - ÇORUM

Ahmet Misbah Demircan, Film Festivali, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:48 Kaynak: İHA
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