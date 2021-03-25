"Uluslararası İslami Sigortacılık ve Finans Sempozyumu" başladı - Son Dakika

"Uluslararası İslami Sigortacılık ve Finans Sempozyumu" başladı

25.03.2021 14:35

Çorum'da Hitit Üniversitesince düzenlenen "Uluslararası İslami Sigortacılık ve Finans Sempozyumu" başladı.

Çorum'da Hitit Üniversitesince düzenlenen "Uluslararası İslami Sigortacılık ve Finans Sempozyumu" başladı.

Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Yerleşkesi Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyumun açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, iki gün sürecek sempozyuma Türkiye'nin yanı sıra Malezya, Fas, Endonezya ve Pakistan'dan 24 üniversitenin katıldığını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla sempozyumun büyük bölümünün çevrim içi oturumlarla geçeceğini belirten Öztürk, "Sempozyumda 6 Arapça, 4 İngilizce, 38 Türkçe olmak üzere çok sayıda bildiri paylaşılacak. Beş ülke ve 24 üniversiteden bilim insanları burada." dedi.

İnsan hayatının güzelliklerin yanı sıra çeşitli riskleri de barındırdığını vurgulayan Öztürk, insanların bu riskleri kendi yetenekleriyle aşmak durumunda olduğunu ifade etti.

Riskin giderilmesi için tarih boyu çeşitli sistemlerin geliştirildiğini belirten Öztürk, şöyle devam etti:

"4 bin 500 yıl önce başlayan sigortacılık tarihinden bahsedilir. Ancak bu tabii bilinen insanlık tarihi. Yazılı olmayanları Allah bilir. Dolayısıyla tedbirli olmak insan için her zaman geçerli. Ancak bunun örgütlü hale gelmesi ise farklı metotlarla olmuş. Peygamber efendimizin döneminde geliştirilmiş akile müessesesinden bahsedilir. Ecdadımızın Selçuklu döneminde derbent teşkilatını müessese haline getirerek bir şekilde tedbirleri yürütmeye çalıştığını görüyoruz. Osmanlı'da da çeşitli yardım ve destek kuruluşlarının kurulduğunu görüyoruz."

"Bugün çok yönlü, hele de kapitalist, konvansiyonel modeller çerçevesinde oluşmuş ciddi risk alanları var." diyen Rektör Öztürk, gerçek ekonomik değişimin olmadığı, sanal, bazı değiş tokuşlarla ekonominin bir şekilde yerine oturduğu ve bu şartlarda kar ve zarar oluştuğu bir konvansiyonel sistemden bahsedildiğine işaret etti.

Öztürk şunları söyledi:

"Bizim dinimize göre sanal olan, gerçek olmayan, alın teri, emek karışmamış ve içinde de ticari olarak belli bir risk alanı oluşmamış bir şey helal değildir. Faize onun için karşıyız. Faiz ile emeğin yan yana gelmeyeceğini, birikimin, tedbirin yan yana gelmeyeceğini onun için düşünmekteyiz. Bunu vahi belirlemiş, sünnettullah tamamen metodolojisini koymuş. Şu an yeni yapılan çalışmalarda da inşallah bu pratiğin bugüne nasıl yansıtılabileceğinin çabasında olmak biz Müslümanların boynunun borcudur. Bu vesileyle buradayız. Konvansiyonel araçların, sigortacılık ve finans araçlarının karşısında İslami sigortacılık yavaş yavaş bize de gelmeye başladı. Ancak detayları, nüansları, yerleşmesi gereken bazı önemli yöntem, anlayışlar var, atmamız gereken adımlar var. Müslüman kazancını helal yoldan kazanması ve helal yoldan elinden çıkarması gerekiyor. İnşallah dinimizin temel ilkelerine uygun şekilde adımlar atmak üzere çalışmamızın bize katkı sunacağına inanıyorum."

Öztürk, sempozyumun ilk gününde İslami sigortacılık, ikinci gününde de İslami finans konularının ele alınacağını kaydetti.

Açılış törenine, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

Uluslararası İslami Sigortacılık ve Finans Sempozyumu başladı
Uluslararası İslami Sigortacılık ve Finans Sempozyumu başladı
Uluslararası İslami Sigortacılık ve Finans Sempozyumu başladı
Uluslararası İslami Sigortacılık ve Finans Sempozyumu başladı

Türkiye, Finans, Rektör, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Uluslararası İslami Sigortacılık ve Finans Sempozyumu' başladı - Son Dakika


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