Çorum
'da üniversiteler arası halk dansları yarışmaları başladı
ÇORUM'da, Türkiye
Üniversite Sporları Federasyonunca organize edilen 17'nci Üniversiteler Halk Dansları yarışmaları 30 üniversiteden, 42 takım ve 1550 öğrencinin katılımı ile başladı. Etkilikte, öğrenciler halay çekti.
Hitit Üniversitesinin ev sahipliği yaptığı 17'nci Üniversiteler Halk Dansları yarışmaları organizasyonu kapsamında Çorum'a gelen katılımcılar, Gazi Caddesi saat kulesinde toplanıp, kortej eşliğinde kent meydana yürüdü. Katılımcılar, kent meydanına kadar davul zurna eşliğinde yörelerine ait figürler sergiledi. Meydanda toplanan ekip Atatürk
'ün Samsun
'a çıkışının 100'ncü yıl dönümünü halaylarla kutladı.
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Halk Dansları Teknik Kurul Başkanı Zinnur Gerek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ün 100 yıl önce Samsun'da milli mücadeleyi başlattı. Milli Mücadelemizin başlangıcı olan 19 Mayıs
1919'un 100'ncu yıl dönümünde bizler de toplumun duyarlılığına, farkındalığına katkı sağlamak amacıyla gençlik halayını organize ettik." dedi.