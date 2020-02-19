Çorum'da ürün bazlı gıda denetimleri sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorum'da ürün bazlı gıda denetimleri sürüyor - Son Dakika

Çorum'da ürün bazlı gıda denetimleri sürüyor

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığınca 81 ilde 6 gün boyunca gerçekleştirilecek ürün bazlı gıda denetimleri Çorum'da başladı.

Çorum'da ürün bazlı gıda denetimleri sürüyor, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığınca 81 ilde 6 gün boyunca gerçekleştirilecek ürün bazlı gıda denetimleri Çorum'da başladı.


Ülke genelinde gıda güvenilirliğini sağlamak ve farkındalığını arttırmak amacıyla başlatılan seferberlikte, ilk nokta, süt ve süt ürünleri üreten iş yerleri oldu. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin talimatıyla, yıl boyunca devam edecek olan gıda işletmelerine yönelik denetimler, yurt genelinde olduğu gibi Çorum'da da yapılıyor. 81 ilde eş zamanlı yapılan denetim seferberliği kapsamında Çorum'da süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, ekmek ve ekmek çeşitleri ile unlu mamuller, kasap, şarküteri, aktar, okul kantinleri ve yemekhaneler, lokanta, restoran gibi toplu tüketim yerlerinde denetimler başladı. Tüketicinin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla yapılan gıda denetimleri Çorum'da 1 hafta boyunca devam edecek.


"Ürün bazlı denetim yapılıyor"


Denetimlere Çorum'da 2 veteriner, 3 gıda mühendisi ve 10 gıda kontrol görevlisi katılıyor. 1 hafta boyunca sürecek denetimlerde ilk önce süt ve süt ürünleri üreten işletmeler denetlendi. Çorum merkezde 4 ve Mecitözü'nde bir süt işletmesi ekiplerce denetlendi Denetimde imal edilen ürünlerden numune alınarak, incelenmek üzere laboratuvara götürüldü. Ekipler dün ise et ve et üreten işletmeleri denetledi. İlçelerde de devam eden denetimlerde yine et işletmelerinden ürün numuneleri alındı. Ekipler bugün ise unlu mamül üreten işletmeleri denetleyecek.


'Denetimler yıl boyu devam edecek'


İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, "Bu denetimler kapsamında karşılaşacağımız herhangi bir olumsuzluk, sağlığı tehdit edecek bir ğıda ürünü ile karşılaşılması halinde yasal mevzuatlar çercevesinde gereğini yapacağız. Biz zaten Tarım ve Orman il müdürlüğü olarak gıdanın tarladan-çiftlikten sofraya gelene kadar bütün denetimleri gerçekleştiriyoruz. Biz risk analizi kapsamında bütün gıda işletmelerimizi yıl boyunca denetimlerimizi yapıyoruz. Bu anlamda çiftçiler, üretici ve tüketicilerimizin güvenli gıda tüketmesi konusunda yıl boyunca denetimlerimizi devam ettiriyoruz."şeklinde konuştu. - ÇORUM

Bekir Pakdemirli, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 07:33 Kaynak: İHA
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