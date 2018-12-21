Son Dakika Haberleri: Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu

Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu

4 saat önce

Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden biri tutuklandı.

Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla S.D, E.A, S.D, Y.B, M.A, M.Y, G.A, S.Y. ve O.T. adreslerinde gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerindeki aramada 55 uyuşturucu hap, bir miktar esrar ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Zanlılardan 6'sı emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.T. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, G.A. ve S.Y. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Firari şüpheli İ.S'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:15 Kaynak: AA

Çorum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milyonluk Naylon Fatura ile Devleti Zarara Uğratan Şüphelilere Operasyon Düzenlendi FETÖ'nün Hücre Evlerinden "F" Serisi Dolar Çıktı

Tunceli'de 9 Gündür Mağarada Saklanan Teröristlerin Vurulma Görüntüleri Ortaya Çıktı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Askerlerini Vurmamak İçin Operasyonu Ertelediğimizi Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 20:43:37. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]