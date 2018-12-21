Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu

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'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla S.D, E.A, S.D, Y.B, M.A, M.Y, G.A, S.Y. ve O.T. adreslerinde gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerindeki aramada 55 uyuşturucu hap, bir miktar esrar ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Zanlılardan 6'sı emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.T. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, G.A. ve S.Y. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Firari şüpheli İ.S'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.