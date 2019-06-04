Son Dakika Haberleri: Çorum'da uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Çorum'da uyuşturucu operasyonu

6 dakika önce

Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Çorum'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
İstanbul'dan uyuşturucu getirdiği tespit edilen A.K. ve Y.E'yi takibe alan ekipler, otogar yakınlarında şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili durdurdu.
Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 14 gram skunk ve 53 uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 210 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan A.K. tutuklandı, Y.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 05:12 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Çorum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polisten kaçan şüpheliler yakalanınca "Anne" diyerek ağladı THY, bayram tatilinde 2 milyon yolcu taşıyacak Bayram vaazındaki sözleri tepki çeken imam açığa alındı Bunalıma giren adam eşi kendisini terk edince evini ateşe verip intihara kalkıştı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 17:18:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çorum'da uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]