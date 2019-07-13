Son Dakika Haberleri: Çorum'da uyuşturucu operasyonu
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Çorum'da uyuşturucu operasyonu

33 dakika önce

Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı.

Çorum'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
İstanbul'dan Çorum'a uyuşturucu getirdikleri tespit edilen V.O.Ç, S.Y, O.H, Ö.M.Ç. ve M.Ö'nün içindeki iki otomobil, kent merkezi girişindeki uygulama noktasında polis ekiplerince durduruldu.
Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarda yapılan aramada 990 uyuşturucu hap, bin 50 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 665 lira, 100 Avustralya doları ve 50 Amerikan doları ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.
Emniyet Müdürlüğü, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 03:25 Kaynak: AA
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