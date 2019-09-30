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Çorum'da uyuşturucu operasyonu

22 dakika önce

Çorum'da sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Çorum'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Çorum'da sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

İstanbul, Ankara ve Samsun'dan Çorum'a uyuşturucu getirdikleri öne sürülen M.V.A, A.B, N.D, Y.Y, S.D, M.D, E.K, S.B. ve İ.C.B'nin bulunduğu üç otomobil, polis ekiplerince durduruldu.

Narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda araçlarda ve şüphelilerin üzerinde 84 uyuşturucu hap, 290 yeşil reçeteye tabi ilaç, 200 gram skunk ve 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan M.V.A, A.B, N.D, Y.Y. ve S.D, uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D, E.K. ve S.B. hakimlikçe tutuklandı, İ.C.B. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Narkotik, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:38 Kaynak: AA
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