Çorum'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Çorum'da uyuşturucu operasyonu
7 saat önce
Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:21 Kaynak: İHA
Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalanırken, 12 fişek skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şahıs haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adli makamlara sevk edildi. - ÇORUM
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