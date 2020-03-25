Çorum'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Çorum'da sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 154 uyuşturucu hap, 34 sentetik ecza, 1 gram esrar, 8 gram Hint keneviri tohumu ve suçtan elde edilen 665 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri mahkemece tutuklandı, 12'si savcılık ve mahkeme tarafından serbest bırakıldı.