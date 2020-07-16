Çorum'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Çorum'da uyuşturucu operasyonu

Çorum Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Çorum Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri tarafından sokak satıcıları ve uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyon sonucunda; Ankara'dan Çorum istikametine yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkıyatı yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda Çorum şehirlerarası otobüs terminalinde 1 şahıs yakalanarak, daha sonra özel araçla Çorum'a geldiği öğrenilen 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde ve kullandıkları araçta yapılan aramalarda 2 bin 9 adet adet uyuşturucu hap (sentetik ecza) ile dijital malzemeler ele geçirildi.


Gözaltına alınan 5 kişi haklarında düzenlenen adli evrak ile Adliye'ye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şahıslardan üçü adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, 2 şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak, Çorum L Tipi Cezaevine gönderildi. - ÇORUM

Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 16:25 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çorum'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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