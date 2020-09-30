Çorum'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 514 uyuşturucu ve uyarıcı madde etkili sentetik hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İzmir'den Çorum'a sentetik hap getirileceği bilgisi üzerine harekete geçen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki kişiyi takibe aldı.

Çorum Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde otobüsten indikleri anda gözaltına alınan iki zanlının üzerinde yapılan aramada, 514 uyuşturucu ve uyarıcı madde etkili sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Açıklamada, gençleri zehirleme niyetindeki şahıs ve örgütlerle mücadelenin aralıksız devam edeceği vurgulandı.