Çorum'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

- Çorum'da uyuşturucu operasyonu

Düzenlenen operasyonda saksılara dikilmiş 82 kök Hint keneviri ile Hint keneviri tohumu ele geçirildi

ÇORUM - Çorum'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde düzenlenen operasyonda 82 kök Hint keneviri ile Hint keneviri tohumu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çorum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir süredir takip ettikleri şahıs yakalamak için il merkezinde bir operasyon düzenlediler. Düzenlenen operasyonda zanlı yakalanarak gözaltına alınırken, ev ve eklentilerinde yapılan aramada farklı boylarda izinsiz ekim yapılan 82 kök Hint keneviri ile 101,89 gram Hint Keneviri tohumu ele geçirildi.

Narkotik timleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlı, 2313 ve 191 Sayılı Kanun Maddelerine muhalefet etmek ve Uyuşturucu madde bulundurmak suçlarından hakkında düzenlenen adli işlemleri ardından Adliye'ye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından Adli kontrol tedbiri ve Yurtdışı çıkış yasağı konularak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.