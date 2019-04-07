Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama
1 saat önce
ÇORUM'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 150 adet ecstasy uyuşturucu hap ve 2 gram skunk ele geçirildi.
ÇORUM'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 150 adet ecstasy uyuşturucu hap ve 2 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Çorum
'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda Ankara
'dan Çorum'a uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen narkotimler, T.K., F.Ö. ve E.P. adlı şüphelileri ve kiraladıkları aracı takibe aldı. Ankara'dan Çorum'a gelen aracı kent girişinde durduran ekipler araçta ve şüphelilerin üzerinde yaptığı aramada 150 adet ecstasy uyuşturucu hap ve 2 gram skunk ele geçirdi. 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.
- Çorum
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 08:18 Kaynak: DHA
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