Son Dakika Haberleri: Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

1 saat önce

ÇORUM'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 150 adet ecstasy uyuşturucu hap ve 2 gram skunk ele geçirildi.

Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama, System.String[]
ÇORUM'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 150 adet ecstasy uyuşturucu hap ve 2 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

Çorum'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda Ankara'dan Çorum'a uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen narkotimler, T.K., F.Ö. ve E.P. adlı şüphelileri ve kiraladıkları aracı takibe aldı. Ankara'dan Çorum'a gelen aracı kent girişinde durduran ekipler araçta ve şüphelilerin üzerinde yaptığı aramada 150 adet ecstasy uyuşturucu hap ve 2 gram skunk ele geçirdi. 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

- Çorum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 08:18 Kaynak: DHA

Çorum, Güncel
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