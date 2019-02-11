Son Dakika Haberleri: Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu 5 Tutuklama

Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu 5 Tutuklama

36 dakika önce

Çorum'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, evin havalandırma boşluğu ile tuğa arasına saklanmış 211 ecstasy hap, 310 gram skunk, 291 gram esrar ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu 5 Tutuklama, System.String[]
Çorum'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, evin havalandırma boşluğu ile tuğa arasına saklanmış 211 ecstasy hap, 310 gram skunk, 291 gram esrar ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı. 

İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kent merkezi ve bazı ilçelerde uyuşturucu madde ticareti ve temini yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Uyuşturucu maddelerin saklandığı adresleri  tespit eden ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye bastı. Ekipler, kent merkezi ve Osmancık ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheliler Ş.Ö., O.H.A., Ş.H., H.B., V.E., Ö.Y., O.G., M.I., Ş.A., G.Z. ve U.H. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada, 211 ecstasy hap, 310 gram skunk, 291 gram esrar, 3 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilerin uyuşturucuları evde havalandırma boşluğu ve tuğa arasına saklandığı belirlendi.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden  Ş.Ö., Ş.H., Ö.Y., V.E. ve G.Z., tutuklanırken, diğer şüpheliler de adli kontrolle serbest kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 11:06 Kaynak: DHA

Çorum, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bakan Soylu'dan Yürüyüş Hazırlığındaki HDP'lilere Gözdağı: Sizi Yürüten Adam Değildir Adana'da Suç Örgütü Operasyonu: 31 Kişi Gözaltına Alındı

Kahramanmaraş'ta Fuhuş Operasyonu: 5 Gözaltı Iraklı Çocuğun Evinden Gelen Koku Merak Ediliyordu, Cesedi Çıktı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.2.2019 11:42:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu 5 Tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]