Çorum'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Çorum'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, 616 gram sentetik uyuşturucu ve 9 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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