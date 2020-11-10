Çorum'da uyuşturucu operasyonunda 2 bin 565 ekstazi hap ele geçirildi - Son Dakika

Çorum'da uyuşturucu operasyonunda 2 bin 565 ekstazi hap ele geçirildi
10.11.2020 16:47
Çorum'un Osmancık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 565 ekstazi hap ile 185 gram metamfetamin ele geçirildi.
Çorum'un Osmancık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 565 ekstazi hap ile 185 gram metamfetamin ele geçirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Osmancık Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince ilçedeki polis uygulama noktasında yapılan aramada, bir zanlıda 2 bin 565 ekstazi hap ile 185 gram metamfetamin maddesi bulundu.
"Uyuşturucu madde nakil ve ticareti yaptığı" iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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