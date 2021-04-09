Çorum'da uyuşturucu operasyonunda 2 sokak satıcısı suçüstü yakalandı - Son Dakika

Zanlıların üzerlerinde yapılan aramada 17 sentetik ecza hapı ile satışa hazır 4 parça halinde 6 gram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik operasyonda 2 zanlı, suçüstü yakalandı.

Çorum 'da, sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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