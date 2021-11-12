Çorum'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Son Dakika

Çorum'da uyuşturucu taşırken yakalanan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süre takip ettikleri şüpheliye ait aracı kent merkezinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada 2 bin 989 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe, "uyuşturucu madde nakletmek" suçundan tutuklandı.