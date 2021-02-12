Çorum'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Çorum'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

12.02.2021 17:05
Çorum'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı, System.String[]

Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sungurlu ilçesinde düzenlenen operasyonda, 1 kilo 980 gram toz esrar ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 1070 lira ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince "uyuşturucu madde nakletme" suçundan tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorum'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a çok sert tepki: 17 kulübün bize karşı hazırladığı bildiriyi sen yazdırdın Cinsel istismar ve terör propagandası suçlarından yargılanan sahte hoca Burhan Dalğali, tahliye edildi AK Partili Fakıbaba'nın sosyal medya paylaşımı akıllara "İstifa mı edecek?" sorusunu getirdi Kendisinden 15 yaş büyük bir kadına kaçan adamın canlı yayında karısına söyledikleri herkesi çıldırttı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özeleştiri! 3 konu başlığı saydı: Arzu ettiğimizi yapamadık Annesine sarkıntılık eden adamı kasıklarından vurup öldüren genç: Pişman değilim Kamyonetle makas atan maganda trafiği birbirine kattı Meteoroloji uzmanından dikkat çeken uyarı: Sokağa çıkma yasağı 4 güne çıkarılsın
Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği, 3 Galatasaraylı futbolcu için suç duyurusunda bulundu Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği, 3 Galatasaraylı futbolcu için suç duyurusunda bulundu         
16:53
Son Dakika! Türkiye'de şu ana kadar koronavirüs aşısı yapılan vatandaşların sayısı 3,5 milyonu geçti Son Dakika! Türkiye'de şu ana kadar koronavirüs aşısı yapılan vatandaşların sayısı 3,5 milyonu geçti         
16:17
Enis Berberoğlu'nun yeni fezleke talebine ret Enis Berberoğlu'nun yeni fezleke talebine ret         
16:13
Turistin uyarısını dikkate almayan kadın, birkaç ay sonra kanser olduğunu öğrendi Turistin uyarısını dikkate almayan kadın, birkaç ay sonra kanser olduğunu öğrendi         
16:00
Son Dakika: Süper Lig'de G.Saray-Kasımpaşa ve Gençlerbirliği-Beşiktaş maçlarının saatleri değişti Son Dakika: Süper Lig'de G.Saray-Kasımpaşa ve Gençlerbirliği-Beşiktaş maçlarının saatleri değişti         
15:38
Domuz bağıyla bağlanarak öldürülen yaşlı kadının yakınları, katillerin içinde olduğu araca saldırdı Domuz bağıyla bağlanarak öldürülen yaşlı kadının yakınları, katillerin içinde olduğu araca saldırdı         
15:34
Küçük çocuğun, polisle yaşadığı trafik çevirme macerası izleyenlerin yüzünü güldürdü Küçük çocuğun, polisle yaşadığı trafik çevirme macerası izleyenlerin yüzünü güldürdü         
15:08
Eski model Rebecca Landrith yol kenarında ölü bulundu! Cebindeki not katili ele verdi Eski model Rebecca Landrith yol kenarında ölü bulundu! Cebindeki not katili ele verdi         
14:20
İstanbul'da kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu 1987 kışının fotoğrafları ortaya çıktı İstanbul'da kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu 1987 kışının fotoğrafları ortaya çıktı         
13:59
Sahil kenarında piknik yapan İrem Derici'den kendisini uyaran muhabire sert tepki: Gidin şikayet edin Sahil kenarında piknik yapan İrem Derici'den kendisini uyaran muhabire sert tepki: Gidin şikayet edin         
12:53
Kahraman pilot gönülleri fethetti! Kahraman pilot gönülleri fethetti! "Almadan gitmek yok" deyip helikopterle zorlu bölgeye indi         
12:47
eMilli Takımlar resmi sponsorluğunu JBL Quantum üstlendi eMilli Takımlar resmi sponsorluğunu JBL Quantum üstlendi         
12:39
Kapatılan fabrikadan sızan kimyasal atığın, köpeklerin rengini maviye çevirdiği iddia edildi Kapatılan fabrikadan sızan kimyasal atığın, köpeklerin rengini maviye çevirdiği iddia edildi         
12:30
Gürültü şikayetine giden polis, evde düğün yapan gelin damatla karşılaştı Gürültü şikayetine giden polis, evde düğün yapan gelin damatla karşılaştı         
12:17
Mesut Özil, kendi 3D Genie'sine sahip olan ilk sporcu oldu Mesut Özil, kendi 3D Genie'sine sahip olan ilk sporcu oldu         
12:05
NASA'nın uzaydan çektiği fotoğraflar, Amazon'un 'altın nehirlerini' ortaya çıkardı NASA'nın uzaydan çektiği fotoğraflar, Amazon'un 'altın nehirlerini' ortaya çıkardı         
11:38
Para isteyen çiçekçi çocuğa kitap hediye eden Aleyna Tilki, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı Para isteyen çiçekçi çocuğa kitap hediye eden Aleyna Tilki, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı         
08:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2021 17:14:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çorum'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei