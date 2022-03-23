Son dakika haberi: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 2'si tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 2'si tutuklandı

23.03.2022 11:36
Son dakika haberi: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 2'si tutuklandı

Son dakika gündem haberine göre Çorum'un İskilip ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Çorum'un İskilip ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ilçede uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğünün desteğiyle teknik ve fiziki takibin ardından yapılan operasyonda, sentetik ecza satışı yaptıkları tespit edilen 2 zanlı ile irtibatlı oldukları 9 kişi yakalandı.

Zanlılara ait adreslerde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Şüphelilerden 9'u emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 2 zanlı ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Narkotik ekiplerinin operasyonu polis kamerasınca kaydedildi.

Son dakika haberi: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 2'si tutuklandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 2'si tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 2'si tutuklandı - Son Dakika
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