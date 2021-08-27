Üye Girişi
Çorum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika

Çorum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

27.08.2021 14:25
Çorum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı, System.String[]

Çorum'un Kargı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Çorum'un Kargı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçe merkezindeki mesire alanında 3 zanlının bulunduğu araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada 14 gram toz esrar, uyuşturucu içiminde kullanılan sigara kağıdı ve aparatlar ile ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheliden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, ikisi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Çorum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı
Çorum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Kargı, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe'nin grubundaki Olympiakos yöneticisinden temsilcimize övgü: Üst tura çıkacaklardır 15:01 Fenerbahçe'nin grubundaki Olympiakos yöneticisinden temsilcimize övgü: Üst tura çıkacaklardır Bariyeri eliyle kaldırmaya çalışan adamın otomobiline tren çarptı 14:40 Bariyeri eliyle kaldırmaya çalışan adamın otomobiline tren çarptı Kabil'de yaşanan 6 patlamayı üstlenen DAEŞ- Horasan hakkında bilinmeyenler 14:26 Kabil'de yaşanan 6 patlamayı üstlenen DAEŞ- Horasan hakkında bilinmeyenler
5 yıldızlı otelde 60 yavru caretta caretta sıkışarak can verdi 14:14 5 yıldızlı otelde 60 yavru caretta caretta sıkışarak can verdi AK Partili Yurtbaşı Belde Belediye Başkanı Yasin Yılmaz'dan 600 bin TL'lik aracına savunma: Şahin alacak halimiz yok ya 14:07 AK Partili Yurtbaşı Belde Belediye Başkanı Yasin Yılmaz'dan 600 bin TL'lik aracına savunma: Şahin alacak halimiz yok ya Aldatan kocasından intikam almak için cinsel organına metal somun sıkıştırdı 13:50 Aldatan kocasından intikam almak için cinsel organına metal somun sıkıştırdı
Son dakika: Kabil'de havalimanındaki terör saldırılarında ölü sayısı 110'a çıktı 13:00 Son dakika: Kabil'de havalimanındaki terör saldırılarında ölü sayısı 110'a çıktı Üniversiteli genç, feci kazada can verdi! 19 gün önce aldığı motosikleti hurdaya döndü 12:44 Üniversiteli genç, feci kazada can verdi! 19 gün önce aldığı motosikleti hurdaya döndü

Son Dakika Haberleri
14:41 Son Dakika: Ronaldo, Juventus'tan resmen ayrıldı
14:39 Hemşirelik öğrencisi Merve 3 gündür kayıp! Ailesi hayatından endişe duyuyor
14:26 Son Dakika! 2021-YKS yerleştirme sonuçları gelecek hafta açıklanıyor
14:24 Son dakika: MNG Kargo'ya siber saldırı düzenlendi! Müşteri bilgileri deşifre oldu
14:10 Afganistan Merkez Bankası Başkanı olarak atanan ismin diploması olmadığı anlaşıldı
14:07 AK Partili Yurtbaşı Belde Belediye Başkanı Yasin Yılmaz'dan 600 bin TL'lik aracına savunma: Şahin alacak halimiz yok ya
14:00 Lerzan Mutlu, mini şortlu pozları ile beğeni topladı
13:30 MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, trafik kazası geçirdi
13:27 Son Dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
13:14 Milli sol bek Umut Meraş, Beşiktaş'ta
2021 yılında kaçakçıları ihbar eden vatandaşlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı 2021 yılında kaçakçıları ihbar eden vatandaşlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı         
15:03
Son Dakika: Ronaldo, Juventus'tan resmen ayrıldı Son Dakika: Ronaldo, Juventus'tan resmen ayrıldı         
14:41
Hemşirelik öğrencisi Merve 3 gündür kayıp! Ailesi hayatından endişe duyuyor Hemşirelik öğrencisi Merve 3 gündür kayıp! Ailesi hayatından endişe duyuyor         
14:40
Son dakika: MNG Kargo'ya siber saldırı düzenlendi! Müşteri bilgileri deşifre oldu Son dakika: MNG Kargo'ya siber saldırı düzenlendi! Müşteri bilgileri deşifre oldu         
14:25
Afganistan Merkez Bankası Başkanı olarak atanan ismin diploması olmadığı anlaşıldı Afganistan Merkez Bankası Başkanı olarak atanan ismin diploması olmadığı anlaşıldı         
14:11
Lerzan Mutlu, mini şortlu pozları ile beğeni topladı Lerzan Mutlu, mini şortlu pozları ile beğeni topladı         
14:00
Karısını 3. kattan atarken olayı gören minik kız, Karısını 3. kattan atarken olayı gören minik kız, "Baba ben annemi çok seviyorum" diye yalvarmış         
13:38
Amatör balıkçı, şanslı günündeydi! Yakaladığı 30 kiloluk kuzu balığını tekneye yarım saatte çıkartabildi Amatör balıkçı, şanslı günündeydi! Yakaladığı 30 kiloluk kuzu balığını tekneye yarım saatte çıkartabildi         
12:51
Alişan geçen ay kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın kızları ile AVM'de görüntülendi Alişan geçen ay kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın kızları ile AVM'de görüntülendi         
12:12
Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu! Çete lideri öğretmenin kasasından servet çıktı Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu! Çete lideri öğretmenin kasasından servet çıktı         
12:09
Önce boğup, sonra 15 yerinden bıçaklamıştı! Annesini öldüren gencin ilk sözleri ''Hatırlamıyorum'' oldu Önce boğup, sonra 15 yerinden bıçaklamıştı! Annesini öldüren gencin ilk sözleri ''Hatırlamıyorum'' oldu         
11:57
Antrenmana geldi, kovulduğunu öğrendi! Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica, tesislere giremedi Antrenmana geldi, kovulduğunu öğrendi! Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica, tesislere giremedi         
11:51
Açılışını Cumhurbaşkanı'nın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıkarıldı Açılışını Cumhurbaşkanı'nın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıkarıldı         
11:29
525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor 525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor         
11:15
Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de         
11:07
Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış         
10:49
Fotoğraf çekimi kanlı bitti! Model Jessica Leidolph, girdiği leopar kafesinde saldırıya uğradı Fotoğraf çekimi kanlı bitti! Model Jessica Leidolph, girdiği leopar kafesinde saldırıya uğradı         
10:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2021 15:08:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çorum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement