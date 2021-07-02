Çorum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Çorum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kente uyuşturucu madde getireceği tespit edilen bir kişi teknik ve fiziki takibe alındı. Narkotik ekipleri, bir süre takip ettikleri zanlıyı Çorum Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gözaltına aldı. Zanlının üzerinde yapılan aramada 112 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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