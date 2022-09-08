Çorum'da uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Çorum'da uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı

08.09.2022 16:06
Çorum'da uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı

Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 zanlı tutuklandı.

Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 2 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince takibe alındı.

Teknik ve fiziki takibin ardından zanlılar gözaltına alındı. Zanlılara ait ev ve araçta yapılan aramada 5 bin 548 sentetik ecza hapı, 49,27 gram metamfetamin, 31 kilo 550 gram kıyılmış kaçak tütün ile 28 bin 600 boş makaron ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan ekiplerin zanlılara ait ev ve araçta yaptığı arama, polis kamerasına yansıdı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorum'da uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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