Zanlının üzerinde ve evinde yapılan aramada 50 uyuşturucu hap, 108 gram esrar, 1188 gram metamfetamin ile sentetik ecza ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kentteki uyuşturucu madde nakli ve ticaretini önlemeye yönelik yürütülen operasyonda, bir kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çorum'da uyuşturucu sattığı tespit edilen kişi tutuklandı - Son Dakika

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