Çorum'da uyuşturucu sattığı tespit edilen kişi tutuklandı - Son Dakika
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Çorum'da uyuşturucu sattığı tespit edilen kişi tutuklandı

09.08.2022 18:35
Çorum'da uyuşturucu sattığı tespit edilen kişi tutuklandı

Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kentteki uyuşturucu madde nakli ve ticaretini önlemeye yönelik yürütülen operasyonda, bir kişi gözaltına alındı.

Zanlının üzerinde ve evinde yapılan aramada 50 uyuşturucu hap, 108 gram esrar, 1188 gram metamfetamin ile sentetik ecza ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da uyuşturucu sattığı tespit edilen kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Çorum'da uyuşturucu sattığı tespit edilen kişi tutuklandı - Son Dakika
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