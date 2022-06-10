Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

10.06.2022 18:57
Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiası ile gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiası ile gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Zanlının ifadesi doğrultusunda uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesi ile 2 kişi de polis ekiplerince yakalandı.

Üç kişinin adreslerinde yapılan aramada 3 av tüfeği, 68 sentetik ecza, 2,23 gram sentetik kannabinoid maddesi, 14,11 gram metamfetamin, hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 20 bin 570 lira ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan zanlılardan birinin 14 ayrı suçtan arama kaydı olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Narkotik ekiplerinin zanlılara ait adreslere düzenlediği operasyon, polis kamerasınca kaydedildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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