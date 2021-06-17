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Çorum'da uzun süreli araç parkları KGYS ile önlenecek - Son Dakika

Çorum'da uzun süreli araç parkları KGYS ile önlenecek

17.06.2021 18:45
Çorum'da uzun süreli araç parkları KGYS ile önlenecek, System.String[]

Çorum'da İl Trafik Komisyonunca araç parkına süre kısıtlaması getirilen Gazi ve İnönü caddelerinde uzun süre park halinde olduğu tespit edilen araçlar Kent Güvenliği Yönetim Sistemi'ne (KGYS) bağlı güvenlik kameralarından tespit edilerek cezai işlem uygulanacak.

Çorum'da İl Trafik Komisyonunca araç parkına süre kısıtlaması getirilen Gazi ve İnönü caddelerinde uzun süre park halinde olduğu tespit edilen araçlar Kent Güvenliği Yönetim Sistemi'ne (KGYS) bağlı güvenlik kameralarından tespit edilerek cezai işlem uygulanacak.

Yaklaşık 300 bin nüfuslu kent merkezinde ana arterlerde trafik sorununu çözmek amacıyla İl Trafik Kurulunca Gazi Caddesi Valilik Kavşağı ile İnönü Caddesi Abide Kavşağı arasında kalan yaklaşık 1700 metrelik yolun her iki şeridinde araçların flaşörlerini yakmak suretiyle en fazla 10 dakika park edebilmesine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Kararın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, karar hakkında 10 gün boyunca denetimler yaparak sürücüleri bilgilendirdi.

Ekipler, bugünden itibaren 10 dakikadan fazla park eden araçları KGYS kameralarından tespit ederek 132 lira cezai işlem uygulamaya başladı.

Trafik Denetleme Şube Müdürü Bünyamin Demir, Gazi Caddesi'nde ekiplerle birlikte denetim yaptı.

Demir, gazetecilere, uygulamanın ilk gününde Gazi ve İnönü caddelerinde 118 sürücüye cezai işlem uygulandığını söyledi.

Gazi ve İnönü caddelerine gün boyu uzun sürekli park eden araçların hem trafiği sıkıştırdığını, hem de esnafı mağdur ettiğini belirten Demir, yoğun parklanmaların ayrıca olumsuz bir görüntü oluşturduğunu vurguladı.

Denetimlerin yaya personel tarafından değil, KGYS kameraları aracılığıyla yapılacağına dikkat çeken Demir, "Artık caddedeki personelden ziyade KGYS'deki personelimiz park eden aracın fotoğrafını çekiyor, saatini yazıyor. Vatandaşı mağdur etmemek için 20 dakikaya kadar bekliyoruz. Yirmi dakika sonra araç aynı yerde park halindeyse, esnafımızı mağdur ediyorsa, Gazi ve İnönü caddelerini kullanmak isteyen diğer vatandaşları mağdur ediyorsa park cezası uygulanıyor. Bugün uygulamanın ilk gününde 118 araca park cezası yazıldı." dedi.

Kent Güvenliği Yönetim Sistemi, Trafik Denetleme, Çorum, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorum'da uzun süreli araç parkları KGYS ile önlenecek - Son Dakika


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