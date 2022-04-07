Çorum'da Vali Konağı önündeki silahlı kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Çorum'da Vali Konağı önündeki silahlı kavgada bir kişi yaralandı

07.04.2022 19:29
Çorum'da Vali Konağı önündeki silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Çorum'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı, zanlı polislerce yakalandı.

Çorum'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı, zanlı polislerce yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler 1. Cadde'deki Vali Konağı önünde O.S. (19) ile H.Y.A. (25) arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgada O.S. tabancasıyla 3 el ateş ederek, H.Y.A'yı kolu ve bacağından yaralayıp kaçtı.

Bu sırada aynı bölgede devriye görevinde bulunan polis ekipleri, suç aleti ile birlikte yakaladıkları zanlıyı gözaltına aldı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çorum'da Vali Konağı önündeki silahlı kavgada bir kişi yaralandı
Çorum'da Vali Konağı önündeki silahlı kavgada bir kişi yaralandı
Çorum'da Vali Konağı önündeki silahlı kavgada bir kişi yaralandı
Çorum'da Vali Konağı önündeki silahlı kavgada bir kişi yaralandı

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Bahçelievler, kavga, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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