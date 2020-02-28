Çorum'da vatandaşlar destek için jandarmaya yürüdü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çorum'da vatandaşlar destek için jandarmaya yürüdü - Son Dakika

Çorum'da vatandaşlar destek için jandarmaya yürüdü

31 dakika önce

Suriye'nin İdlib kentinde rejim kuvvetleri tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına düzenlenen saldırı sonrasında vatandaşlar destek için İl Jandarma Komutanlığına yürüdü.

Çorum'da vatandaşlar destek için jandarmaya yürüdü, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde rejim kuvvetleri tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına düzenlenen saldırı sonrasında vatandaşlar destek için İl Jandarma Komutanlığına yürüdü.


Ellerinde Türk bayraklarıyla İl Jandarma Komutanlığına yürüyen bir grup vatandaş "Şehitler ölmez, vatan bölünmez, Yansın Suriye, yıkılsın İdlib" sloganları attı. Jandarma önünde toplanan vatandaşlar, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu ile görüştü. 29 şehidin verildiği hain saldırıyı kınayan vatandaşlar, her Mehmetçiğin yanında olduklarını açıkladı. İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu da, "Acımız büyük. Bu millet var olduğu bu müddetçe bu millet bunları da aşar" dedi. - ÇORUM

Jandarma, Suriye, İdlib, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:40 Kaynak: İHA
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