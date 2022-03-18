Vatandaşlara "Çanakkale menüsü" ikramı - Son Dakika
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Vatandaşlara "Çanakkale menüsü" ikramı

18.03.2022 16:31

Çorum'da vatandaşlara 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla öğle yemeğinde "Çanakkale menüsü" ikram edildi.

Çorum'da vatandaşlara 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla öğle yemeğinde "Çanakkale menüsü" ikram edildi.

Çorum Belediyesi ve Hitit Üniversitesinin ortaklaşa gerçekleştirdiği etkinlikte, Hürriyet Meydanı'na kurulan dev kazanlarda çorba ve hoşaf dağıtıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Çanakkale Savaşı'ndaki askerlerin üniformasından giyen görevlilerle ziyaretçilere çorba ikram etti.

Yağbat, gazetecilere, 18 Mart'ın Türkiye'de ve Çorum'da coşkuyla kutlandığını söyledi.

Çanakkale'nin geçmişten geleceğe uzanan bir ruh olduğunu belirten Yağbat, şunları kaydetti:

"Bu anlamda hem vatandaşlarımızın bilincini diri tutmak hem de tarihimize ve şehitlerimize olan borcumuza sahip çıkmak amacıyla ecdadımızın Çanakkale'de yaşadığı zorlukları, koşulları anlatmak üzere buğday aşı ve hoşaftan oluşan menüyü vatandaşlarımıza ikram ediyoruz. Atalarımızın savaş ortamında yaşadığı zorluğu, soğuk havayı biz de yaşamaya çalışıyoruz. Onlar kadar hissetmesek de kendimizi onlar yerine koyup, direncimizi geleceğe taşıyacağız."

Çorum Belediyesi Mehter Takımı da marşlar seslendirdi.

Vatandaşlara Çanakkale menüsü ikramı
Vatandaşlara Çanakkale menüsü ikramı
Vatandaşlara Çanakkale menüsü ikramı
Vatandaşlara Çanakkale menüsü ikramı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vatandaşlara 'Çanakkale menüsü' ikramı - Son Dakika


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