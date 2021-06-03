Çorum'da vatandaşların zift birikintisinden kurtardığı köpekler tedavi altına alındı - Son Dakika

Çorum'da zift birikintisine yapışmış halde bulunan 4 köpek yavrusu, Belediye Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi ediliyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Oto Galericiler Sitesi civarında 4 köpek yavrusunun yol kenarındaki zift birikintisine yapıştığını görenler hayvanları kurtararak Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine teslim etti.

Merkezde üzerlerine yapışan ziftten arındırılan köpekler, sağlık kontrolünden geçirildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen veteriner Mehmet Gültekin, köpek yavrularının vücutlarında yara izi olmadığını, bazı bölgelerinde tahriş bulunduğunu belirterek, "Yavrularımız bize geldiğinde vücudunda yüksek miktarda petrol türevi maddeler bulaşmış şekildeydi. Zift kalıntılarını büyük ölçüde temizledik ve zararlı etkenlerden uzaklaştırmaya çalıştık. Gerekli tedavilerini yaptık. Barınağımızda birkaç hafta içinde sağlığına kavuşması için tüm tedavilerini yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.