Çorum'da vefat eden astsubay Köçer'in cenazesi memleketine uğurlandı - Son Dakika
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Çorum'da vefat eden astsubay Köçer'in cenazesi memleketine uğurlandı

28.03.2022 14:34
Çorum'da vefat eden astsubay Köçer'in cenazesi memleketine uğurlandı

Çorum'da kalp krizi nedeniyle vefat eden Jandarma Astsubay Mehmet Emre Köçer'in (26) cenazesi, memleketi Kayseri'nin Develi ilçesine gönderildi.

Çorum'da kalp krizi nedeniyle vefat eden Jandarma Astsubay Mehmet Emre Köçer'in (26) cenazesi, memleketi Kayseri'nin Develi ilçesine gönderildi.

Köçer için İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan törende öz geçmişi okunan Köçer ve şehitler için İl Müftüsü Muharrem Biçer tarafından dua edildi.

Törenin ardından Köçer'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Kayseri'nin Develi ilçesine gönderildi.

Törene Köçer'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Kayseri'nin Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar katıldı.

İskilip İlçe Komutanlığında görev yapan Jandarma Astsubay Mehmet Emre Köçer, bir yakınını ziyaret için geldiği Çorum'da aniden rahatsızlanınca ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, kalp krizi geçirdiği tespit edilen Köçer, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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Jandarma, Astsubay, Kayseri, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorum'da vefat eden astsubay Köçer'in cenazesi memleketine uğurlandı - Son Dakika


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