Çorum'da vidanjörle kamyonet çarpıştı, 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Çorum'da vidanjörle kamyonet çarpıştı, 6 kişi yaralandı

05.08.2022 16:20

Çorum'da vidanjörle kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Çorum'da vidanjörle kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Ali Osman Bekdemir yönetimindeki 19 TS 146 plakalı kamyonet, Samsun- Ankara kara yolu Çorum Buharaevler kavşağında Mehmet Şen'in kullandığı Çorum Belediyesine ait 19 TA 063 plakalı vidanjörle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Muhammed İlham, Murat Sur, Yasin Irmak ve Buğra Özdemir yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunun Samsun istikametinde ulaşımda kısa süreli aksama yaşandı.

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Kaynak: AA

Samsun, Ankara, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da vidanjörle kamyonet çarpıştı, 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Çorum'da vidanjörle kamyonet çarpıştı, 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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