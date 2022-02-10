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Çorum'da yaban hayvanları için doğaya 500 kilogram yem bırakıldı - Son Dakika

Çorum'da yaban hayvanları için doğaya 500 kilogram yem bırakıldı

10.02.2022 16:32
Çorum'da yaban hayvanları için doğaya 500 kilogram yem bırakıldı

Çorum'da yaban hayvanlarının kış şartlarından olumsuz etkilenmemesi için doğaya yem bırakıldı.

Çorum'da yaban hayvanlarının kış şartlarından olumsuz etkilenmemesi için doğaya yem bırakıldı.

Kargı ilçesinde yaklaşık 1600 rakımda bulunan araziye balyalar halinde saman ve buğday götürülerek yemleme çalışması yapıldı.

Çorum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözler, bölgede kızıl geyik, karaca, tavşan ve yaban domuzu gibi birçok türün yaşadığını belirtti.

Karla kaplı bölgede yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta zorluk çektiğine işaret eden Gözler, belirledikleri noktalara 500 kilogram civarında yem bıraktıklarını, çalışmalarının süreceğini aktardı.

Yemleme çalışmasına, Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, İl Genel Meclis Üyesi Vahit Kabakçı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Coşkun da katıldı.

Çorum'da yaban hayvanları için doğaya 500 kilogram yem bırakıldı
Çorum'da yaban hayvanları için doğaya 500 kilogram yem bırakıldı
Çorum'da yaban hayvanları için doğaya 500 kilogram yem bırakıldı
Çorum'da yaban hayvanları için doğaya 500 kilogram yem bırakıldı

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500

Hisarcık, Buğday, Kargı, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorum'da yaban hayvanları için doğaya 500 kilogram yem bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çorum'da yaban hayvanları için doğaya 500 kilogram yem bırakıldı - Son Dakika
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