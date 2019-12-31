Çorum'da yabancı uyruklu genç darp edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çorum'da yabancı uyruklu genç darp edildi - Son Dakika

Çorum'da yabancı uyruklu genç darp edildi

10 saat önce

Çorum'da yabancı uyruklu 3 kişi maskeli kişilerin saldırısına uğradı.

Çorum'da yabancı uyruklu genç darp edildi, System.String[]

Çorum'da yabancı uyruklu 3 kişi maskeli kişilerin saldırısına uğradı.


Olay, Çöplü Mahallesi 2. Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 3 şahıs, yüzlerinde kar maskesi olan dört kişinin saldırısına uğradı. Maskeli saldırganlar yabancı uyruklu şahıslardan Qasım Elias Khuddur'u (25) önce darp edip sonra da kesici aletle yaraladıktan sonra bir araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi.


Olay yerinde 112 ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı genç, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerinin başlattığı çalışmalar sürüyor. - ÇORUM

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:03 Kaynak: İHA
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