ÇORUM'DA YAĞLI GÜREŞLERDE BAŞPEHLİVAN SERHAT GÖKMEN OLDU - Son Dakika
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ÇORUM'DA YAĞLI GÜREŞLERDE BAŞPEHLİVAN SERHAT GÖKMEN OLDU

21.05.2022 22:40

ÇORUM'da düzenlenen geleneksel Tevfik Kış Yağlı Güreşlerinde Serhat Gökmen başpehlivan oldu.

ÇORUM'da düzenlenen geleneksel Tevfik Kış Yağlı Güreşlerinde Serhat Gökmen başpehlivan oldu.

Turhan Kılıçcıoğlu Stadyumu'nda gerçekleştirilen Tevfik Kış Yağlı Güreş müsabakalarına 850 güreşçi katıldı. Çekişmeli geçen müsabakalar sonunda rakibi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi pehlivanı Mehmet Gümüşalan'ı yenen Manavgat Belediyesi pehlivanı Serhat Gökmen başpehlivan oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi pehlivanı Faruk Akkoyun ve Manavgat Belediyesi pehlivanı Fatih Atlı üçüncülüğü paylaştı.14 kategoride yapılan güreşlerde sporculara toplam 400 bin TL para ödülü dağıtıldı.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın er meydanında başpehlivanların birbirinden güzel, birbirinden iddialı müsabakalara imza attıklarını belirterek, Geleneğimizle, kültümüzle, pehlivanlarımızla, güreşle, ecdadımızla bizlere bir kez daha gurur duydurdular. Adeta tarihten çıkmışçasına büyük pehlivanlarımız büyük güreşlere imza attılar. Tüm pehlivanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Medeniyetler kenti. Güreşin merkezi. Bu fragmandı. Seneye daha büyük pehlivanlarla güreş severlerin karsısında olacağız dedi.Başpehlivan olan Serhat Gökmen de Arkadaşlarımızla birlikte güzel mücadeleler, güzel güreşler oldu. Bundan sonraki hedefimiz Kırkpınar altın kemer inşallah. Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın ve tüm güreşseverlere teşekkür ederim diye konuştu. (DHA)

ÇORUM'DA YAĞLI GÜREŞLERDE BAŞPEHLİVAN SERHAT GÖKMEN OLDU
ÇORUM'DA YAĞLI GÜREŞLERDE BAŞPEHLİVAN SERHAT GÖKMEN OLDU
ÇORUM'DA YAĞLI GÜREŞLERDE BAŞPEHLİVAN SERHAT GÖKMEN OLDU
ÇORUM'DA YAĞLI GÜREŞLERDE BAŞPEHLİVAN SERHAT GÖKMEN OLDU

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Çorum Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Serhat Gökmen oldu Çorum Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Serhat Gökmen oldu Çorum er meydanı Kırkpınar'ı aratmadı Çorum er meydanı Kırkpınar'ı aratmadı
Kaynak: DHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Manavgat, Güreş, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇORUM'DA YAĞLI GÜREŞLERDE BAŞPEHLİVAN SERHAT GÖKMEN OLDU - Son Dakika


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