Çocuğu yaralayan yorgun merminin ateşlendiği tabanca kriminal incelemeyle bulundu - Son Dakika
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Çocuğu yaralayan yorgun merminin ateşlendiği tabanca kriminal incelemeyle bulundu

30.09.2022 16:52
Çocuğu yaralayan yorgun merminin ateşlendiği tabanca kriminal incelemeyle bulundu

Çorum'da yaklaşık 4,5 ay önce bir düğün sırasında yaralanan çocuğun başına isabet eden yorgun merminin ateşlendiği tabancaya, kriminal inceleme sonucu ulaşıldı.

Çorum'da yaklaşık 4,5 ay önce bir düğün sırasında yaralanan çocuğun başına isabet eden yorgun merminin ateşlendiği tabancaya, kriminal inceleme sonucu ulaşıldı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Ulukavak Mahallesi Özgürevler 43. Sokak'ta 21 Mayıs'ta düzenlenen düğün sırasında 6 yaşındaki B.D'nin ateşli silahla yaralanmasının ardından konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı anımsatıldı.

Olay yerinde herhangi bir silah ele geçirilememesi üzerine çevrede yapılan araştırmada, aynı günü Bayat Mahallesi Bayat 1. Sokak'taki bir adreste de düğün merasimi düzenlendiğinin anlaşıldığı belirtilen açıklamada, bu adreste ev sahibinden temin edilen düğüne katılanlar listesi ve incelenen kamera kayıtlarından tespit edilen 2'si yaşı küçük 27 şüpheli ve 260 bilgi sahibi de dahil 287 kişinin ifadesine başvurulduğu kaydedildi.

Düğün yerinde 5 bin 482 boş kovan bulundu

Düğün yerinde Çorum Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü görevlilerince inceleme yapıldığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İncelemede, 9 milimetre 4 bin 473 kovan, 7,65 milimetre 85 kovan, 701 kurusıkı tabanca kovanı, 1 deforme mermi çekirdeği ve 213 av fişeği kovanı ele geçirildi. Ayrıca bu adrese yakın yerde yol üzerinde 9 milimetre 10 kovan ile deforme olmuş 1 mermi çekirdeği bulunarak incelenmek üzere Samsun Kriminal Polis Laboratuvarı Bölge Müdürlüğüne gönderildi. Samsun Kriminal Polis Laboratuvarı Bölge Müdürlüğünün 26 Eylül tarihli uzmanlık raporuyla şüpheli A.A'nın tabancasının, B.D'nin vücudundan çıkarılan mermi çekirdeğiyle eşleşmesinin bulunduğu tespit edildi. Bayat Mahallesi'ndeki adreste yapılan düğünde A.A. tarafından havaya açılan ateş sonucu, 'yorgun mermi' diye tabir edilen merminin Ulukavak Mahallesi'ndeki düğünde bulunan B.D'nin hayati tehlike geçirecek şekilde yaralanmasına neden olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan A.A, savcılık işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı."

Çorum'da 21 Mayıs'ta bir düğün sırasında başına mermi isabet etmesi sonucu ağır yaralanan B.D (6), kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edilmişti. Ankara'daki hastanede yapılan ameliyatla kafasındaki mermi çıkartılan B.D, ardından tekrar Çorum'a gönderildi. B.D'nin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

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Kaynak: AA

İnceleme, Çorum, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocuğu yaralayan yorgun merminin ateşlendiği tabanca kriminal incelemeyle bulundu - Son Dakika

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