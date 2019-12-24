Çorum'da yamaçtan kopan kayalar, iki eve isabet etti - Son Dakika
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Çorum'da yamaçtan kopan kayalar, iki eve isabet etti

6 saat önce

Çorum'da yamaçtan kopan kayalar, iki eve isabet ettiÇORUM'un İskilip ilçesinde yamaçtan kopan kayalar iki evin içerisine girdi.

Çorum'da yamaçtan kopan kayalar, iki eve isabet etti

ÇORUM'un İskilip ilçesinde yamaçtan kopan kayalar iki evin içerisine girdi. Can kaybı ve yaralananın olmadığı olayda evlerde hasar oluştu.

Olay, akşam saatlerinde Hacı Piri Mahallesi'nde meydana geldi. Yamaçtan kopan kayalar, Salim Akyıldız ve İsmail Semerciye ait evlere isabet etti. Kaya kütleleri evlerin yatak ve oturma odalarına kadar girdi. Olay sırasında evde kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi. Hasar alan iki ev boşaltıldı. Evleri hasar görenler, İskilip Öğretmenevi'ne yerleşltirildi.

Evine kaya isabet eden Perihan Akyıldız, "Yukarıdan gürül gürül bir ses geldi. Sonrada kayalarevimizin içerisine kadar girdi. Eşimle biz kömürlükteydik. Çok şükün yara almadan kurtulduk" dedi.

Çorum'da yamaçtan kopan kayalar, iki eve isabet etti

İskilip, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 06:35 Kaynak: DHA
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