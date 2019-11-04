Çorum'da 'yan bakma' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

ÇORUM'da 'yan bakma' yüzünden çıkan kavgada Hasan Ö.'nün (38) tabancayla vurduğu Bekir Bozkurt (30) hayatını kaybetti, arkadaşı Erkan Ateş (29), yaralandı. Kaçan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Olay dün akşam saatlerinde Çorum Çomar Barajı'nda meydana geldi. Baraj çevresinde Erkan Ateş'le oturan Bekir Bozkurt, iddiaya göre yanlarına gelen Hasan Ö. ve arkadaşları, birbirlerini yan bakmakla suçlayınca, tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan Ö., tabancayla Ateş ve Bozkurt'a ateş etti. İki kişi, kurşunların isabet etmesi sonucu kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise yanındaki grupla olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalede bulunulan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Merminin göğsüne isabet etmesiyle ağır yaralanan Bekir Bozkurt, tedaviye alındığı özel hastanede, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kolundan yaralanıp, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Erkan Ateş'in ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Olayın ardından harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheli Hasan Ö.'yü kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgusu için jandarma karakoluna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.