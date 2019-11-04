Son Dakika Haberleri: Çorum'da 'yan bakma' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı (2)
Son Dakika Güncel Çorum'da 'yan bakma' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı (2)

Çorum'da 'yan bakma' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı (2)

7 saat önce

TUTUKLANDIÇorum'da, 'yan bakma' yüzünden çıkan kavgada Bekir Bozkurt'u (30) tabancayla vurarak, öldüren, Erkan Ateş'i (29) de yaralayan Hasan Özcam (38), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çorum'da 'yan bakma' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı (2), System.String[]

TUTUKLANDI

Çorum'da, 'yan bakma' yüzünden çıkan kavgada Bekir Bozkurt'u (30) tabancayla vurarak, öldüren, Erkan Ateş'i (29) de yaralayan Hasan Özcam (38), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Bekir Bozkurt, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 05:45 Kaynak: DHA
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