Çorum'da 'yan bakma' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı (2)
7 saat önce
TUTUKLANDIÇorum'da, 'yan bakma' yüzünden çıkan kavgada Bekir Bozkurt'u (30) tabancayla vurarak, öldüren, Erkan Ateş'i (29) de yaralayan Hasan Özcam (38), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 05:45 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Çorum'da, 'yan bakma' yüzünden çıkan kavgada Bekir Bozkurt'u (30) tabancayla vurarak, öldüren, Erkan Ateş'i (29) de yaralayan Hasan Özcam (38), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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