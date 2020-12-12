Çorum'da yanan ahırda bağlı olan eşek telef oldu - Son Dakika

Çorum'da yanan ahırda bağlı olan eşek telef oldu
12.12.2020 14:17
ÇORUM'un Osmancık ilçesinde samanlıkta çıkıp ahıra sıçrayan yangında, 1 eşek telef oldu.
ÇORUM'un Osmancık ilçesinde samanlıkta çıkıp ahıra sıçrayan yangında, 1 eşek telef oldu.
İlçeye bağlı Başpınar köyünde gece saatlerinde İsmail Gözüdoğru'ya (85) ait samanlıkta bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler bitişikteki ahıra sıçrarken, köylüler durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla yangın, eve sıçramadan kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında ahırda bağlı olan eşek telef oldu.Ahır ve samanlığın kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Son Dakika Çinli girişimci içinden hangi oyuncağın çıkacağı bilinmeyen kutular sayesinde multimilyarder oldu Eski G.Saraylı Gomis'ten Trabzonspor iddialarına yanıt: Aslan'ın yeri Aslantepe'dir Aleyna Tilki'nin mini etekli dizi kostümü takipçilerini ikiye böldü Polise demediğini bırakmadı! Maske takmayan kadının çileden çıkartan anları kamerada İşe dönüş seferberliğinde geri sayım! Başvurular 31 Aralık'ta sona eriyor Son Dakika! İran'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah tehdidine AK Parti'den sert tepki Markette engelli kızı istismar eden sapık, emniyette başkasıyla olan yazışmalarını göstermiş Köksal Baba lakaplı fenomen yıllardır hayalini kurduğu kırmızı kamyonetine kavuştu