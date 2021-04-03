Çorum'da yanan evin sahibi öldü, karısı hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Çorum'da yanan evin sahibi öldü, karısı hastaneye kaldırıldı

Çorum'da sobadan çıktığı sanılan yangında evin sahibi hayatını kaybetti, karısı hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da sobadan çıktığı sanılan yangında evin sahibi hayatını kaybetti, karısı hastaneye kaldırıldı. Osmancık ilçesine bağlı Doğan köyünde Sadık Gezer'e (73) ait evde yangın çıktı. İhbar üzerine köye gelen Osmancık Belediyesi'ne bağlı ekiplerce yangın söndürüldü. Yangında ev sahibi hayatını kaybederken, köylülerce evden çıkartılan eşi Ümmühan Gezer (70) ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Gezer, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör de köye gelerek yangın hakkında İtfaiye Müdürü Nadir Öksüz'den bilgi aldı, köylülere taziye dileklerini sundu.

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