Çorum'da yangın
1 saat önce
Çorum'da çıkan yangında bir otomobil ve çok sayıda saman balyası yandı.
Çorum
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:34 Kaynak: İHA
'da çıkan yangında bir otomobil ve çok sayıda saman balyası yandı.
Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Şeyh Mustafa köyünde M.A. adlı şahsın evinin önünde bulunan saman balyaları bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Alevleri gören M.A. itfaiye ekiplerini isteyerek yardım istedi. İhbar üzerine kısa sürede köye giden itfaiye ekiplerine yangına müdahale ederek söndürdü. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında çok sayıda saman balyası ve bir otomobil tamamen yandı.
Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM
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