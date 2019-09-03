Son Dakika Haberleri: Çorum'da yangın
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Çorum'da yangın

53 dakika önce

Çorum'da merkeze bağlı Salur köyünde çıkan yangın korkuttu.

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Çorum'da merkeze bağlı Salur köyünde çıkan yangın korkuttu.


Edinilen bilgilere göre, Salur köyünde yaşayan Recep Severcan'a ait evin bahçesinde bulunmayan saman balyaları bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Rüzgarında etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. Köylülerin ihbarı üzerine köye Çorum ve İskilip belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını evlere sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangında 100'e yakın saman balyası yanarken bir yaban hayvanının da telef olduğu görüldü. - ÇORUM

İtfaiye, Salur, Çorum, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:50 Kaynak: İHA
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