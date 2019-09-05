Çorum'da yangın

Çorum'da merkeze bağlı Çukurören köyünde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.



Edinilen bilgilere göre, E.A.(69)'ya ait evde elektrik kontağından kaynaklanan arıza nedeniyle yangın çıktı. Yangını farkeden vatandaşlar itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine köye giden Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Herhangi can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangında ev ve eşyalar tamamen kullanılamaz hale gelirken evin eklentisi olan odunlukta bulunan yaklaşık 2 ton odun yandı. - ÇORUM