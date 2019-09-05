Son Dakika Haberleri: Çorum'da yangın
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Çorum'da yangın

3 saat önce

Çorum'da merkeze bağlı Çukurören köyünde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Çorum'da yangın, System.String[]

Çorum'da merkeze bağlı Çukurören köyünde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgilere göre, E.A.(69)'ya ait evde elektrik kontağından kaynaklanan arıza nedeniyle yangın çıktı. Yangını farkeden vatandaşlar itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine köye giden Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Herhangi can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangında ev ve eşyalar tamamen kullanılamaz hale gelirken evin eklentisi olan odunlukta bulunan yaklaşık 2 ton odun yandı. - ÇORUM

Çorum, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 03:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Antalya'da LPG tankerinde yangın
Çocuğuna içki içirilen baba: Kızımın onlarla kalmasını istemiyorum Güzellik merkezinde 6 saat saçını yaptıran genç kadın, hesabı ödemeden kaçtı İkna yöntemiyle teslim olan teröristten itiraflar: Örgüt içi infaz başladı, militanlar kaçıp teslim oluyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 18:48:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çorum'da yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]