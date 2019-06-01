Son Dakika Haberleri: Çorum'da yangın: Alevler ev ve camiye sıçradı
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Çorum'da yangın: Alevler ev ve camiye sıçradı

55 dakika önce

Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Alioğlu köyünde bir evde çıkan yangın yanında bulunan eve ve camiye sıçradı.

Çorum'da yangın: Alevler ev ve camiye sıçradı, System.String[]
Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Alioğlu köyünde bir evde çıkan yangın yanında bulunan eve ve camiye sıçradı. Alevlere itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Edinilen bilgiye göre, Alioğlu köyünde saat 18.30 sularında bir evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler etrafında bulunan diğer ev ve köyün camisine de sıçradı. Yangını gören köylüler olayı hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine Kargı Belediyesi itfaiyesi ve Kargı Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz sevk edildi. Yangının büyüyerek diğer evlere sıçramasından endişe ediliyor. Öte yandan Alioğlu Köyü'nde 2017 Nisan ayında da yangın çıkmış, çıkan yangında 50 ev yanmıştı. Alioğlu Köyü aynı zamanda 2 hafta önce 8 evin yandığı Çal Köyü'ne 1 km uzaklıkta bulunuyor.
(Turan Ozan Acar/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 07:50 Kaynak: İHA
Kargı, Çorum, Güncel
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