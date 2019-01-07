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Çorum'da Yangın: Minik Muhammet Öldü; Anne, Baba ve Babaanne Yaralı

22 dakika önce

ÇORUM'un Uğurludağ ilçesinde, evde çıkan yangında babaannesi ile mahsur kalan Muhammet Ali Bıdak (3.5) yaşamını yitirdi.

Çorum'da Yangın: Minik Muhammet Öldü; Anne, Baba ve Babaanne Yaralı, System.String[]
ÇORUM'un Uğurludağ ilçesinde, evde çıkan yangında babaannesi ile mahsur kalan Muhammet Ali Bıdak (3.5) yaşamını yitirdi. Babaanne Döne Bıdak ile onları kurtarmaya çalışan oğlu Dursun ve gelini Nurhan Bıdak da yaralandı. 

Dün akşam saatlerinde Uğurludağ ilçesi Yüzgeç Mahallesi'nde, Dursun Bıdak'a ait tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bu sırada eşiyle beraber ahırdaki hayvanlara yem veren Dursun Bıdak, alevleri görünce itfaiyeye haber verdi. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. Dursun ve eşi Nurhan Bıdak, yanan eve girmeye çalıştı. Alevlerin arasından Döne Bıdak'ı çıkarmayı başaran çift, çocuklarına ulaşamadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler, evde küçük çocuğun cansız bedenine ulaştı. Yangında yaralanan Dursun ve Nurhan Bıdak çifti ile Döne Bıdak sağlık ekipleri tarafından ambulansla  Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Dursun ve annesi Döne Bıdak'ın hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.  

'DURUMLARI AĞIR'

Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun yangınla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Torun, "Dursun Bıdak belediye personelimiz. Çok üzücü bir olay yaşadık. Maalesef yangında küçük bir yavrumuzu kaybettik, 3 yaralımız var. Dursun ve annesi Döne Bıdak'ın durumları ağır, tedavileri devam ediyor.  Dua ediyoruz" dedi.

- Çorum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:23 Kaynak: DHA

Uğurludağ, Çorum, 3. Sayfa
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