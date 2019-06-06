Son Dakika Haberleri: Çorum'da yangın: Sarıkavak köyündeki ilk belirlemelere göre 4 ev yandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Çorum'da yangın: Sarıkavak köyündeki ilk belirlemelere göre 4 ev yandı

1 saat önce

Çorum'da yangın: Sarıkavak köyündeki ilk belirlemelere göre 4 ev yandıÇORUM - Çorum'un İskilip ilçesine bagli Sarıkavak köyünde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 ev yandı.

Çorum'da yangın: Sarıkavak köyündeki ilk belirlemelere göre 4 ev yandı
ÇORUM - Çorum'un İskilip ilçesine bagli Sarıkavak köyünde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 ev yandı.
Yangının duyulması üzerine İskilip Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait çok sayıda ekip köye sevk edildi. Yangın nedeniyle cevre ilçelerden de takviye ekip istendiği öğrenildi.
Çorum'da yangın: Sarıkavak köyündeki ilk belirlemelere göre 4 ev yandı
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 09:08 Kaynak: İHA
İskilip, Çorum, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kocaeli'de yanan tekstil fabrikasından acı haber geldi: 5 ölü Alev alev yanan fabrikada söndürme çalışmaları devam ediyor Antalya'da yaşamını yitiren adamı gören vatandaşlar denize girmeye devam etti! Sülfürik asit yüklü tanker devrildi, kimyasal madde yola aktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 22:46:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çorum'da yangın: Sarıkavak köyündeki ilk belirlemelere göre 4 ev yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]